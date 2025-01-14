Из кадрового резерва госслужбы исключат иноагентов и эмигрантов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в положение о региональном кадровом резерве госслужбы.

Как следует из губернаторского указа № 5-УГ от 10.01.25, был дополнен список оснований для исключения из кадрового резерва. Для действующего госслужащего это признание иноагентом, для гражданина, не состоящего на госслужбе, – выход из российского гражданства, наличие второго гражданства или вида на жительство за рубежом, а также признание иноагентом.

Следить за этим губернатор поручил новому руководителю своего аппарата Ивану Детчене.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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