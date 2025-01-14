Свердловскому чиновнику грозит до 6 лет колонии за взятку стройматериалами

В Каменске-Уральском главе Бродовской сельской администрации грозит до 6 лет лишения свободы за взятку в размере более ста тысяч рублей.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». По данным СК России по Свердловской области, чиновник за стройматериалы и денежные средства на общую сумму более 100 тысяч рублей готов был подписать акты сдачи-приемки по договорам об аренде техники для благоустройства территории Каменского городского округа.

«В обеспечительных целях судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 3 миллионов рублей. По итогам расследования, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе ведомства.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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