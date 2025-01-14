На трассе Екатеринбург – Курган ограничат движение на одну ночь из-за ремонта ж/д переезда

Движение по дороге из Екатеринбурга в Курган ограничат в ночь на 17 января, с 20:00 до 5 часов утра, из-за ремонта ж/д переезда. Ограничения будут действовать на 55-м километре дороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, рядом с поселком Марамзино. Проехать в одностороннем порядке можно будет с помощью регулировщиков.

«16 января в 20:00 на 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган начнутся работы СвЖД на ж/д переезде. В связи с чем движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Ограничения продлятся до 05:00 17 января. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», – отметили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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