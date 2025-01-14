Пирожное с пихтой и мармелад из лука: на Урале стартовал фестиваль аутентичной кухни

На Урале стартовал четвертый фестиваль аутентичной местной кухни, где шеф-повара 55 лучших заведений представят гостям сет-меню, отражающие особенности уральской кулинарии. Наливные шанежки с козьим сыром и перепелкой, мармелад из красного лука, пирожное из белых грибов с пихтой и черным чесноком – попробовать все это можно будет до конца января.

Так, фестивальные блюда подготовили 30 заведений из Екатеринбурга: Le Bourg 1905, Kitchen, «Барборис», Custo, «Неизвестный», «Зверобой», Yolo, «Подкова», «Стейк-Хаус», «Редис», «Текстура», Tribu, Norra Rok, «Паштет», «Два Деда», «Огонек», Asado, «Ставников», Duo Pizza & Wine, Leo, «Калачи», «Жадина Говядина», «Мore Мясо», «Медвежья Падь», The Dom, Scuba, «Ptizza Счастья», «Привет, Ливан!», «На Куски», «Чаща», «Высота 5642».

В гастрофестивале принимают участие еще семь уральских городов: Челябинск, Магнитогорск, Пермь, Миасс, Курган, Камышлов, Верхняя Сысерть.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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