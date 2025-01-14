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Вторник, 14 января 2025, 13:37 мск

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В УрГПУ будут готовить преподавателей основ безопасности и защиты Родины

В Уральском государственном педагогическом университете будут готовить преподавателей нового школьного предмета – «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил на пресс-конференции и.о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов.

«Да, эта специальность будет в плане подготовки кадров для системы образования. Сегодня мы получаем дополнительные возможности для этого, в том числе на кафедре ОБЖ. Также в Свердловской области используется потенциал центра «Воин», который уже занимался повышением квалификации педагогов, работавших в рамках преподавания ОБЖ. Сейчас ОБЖ нет, есть основы безопасности и защиты Родины, это проект реализуется с 1 сентября 2024 года. Поэтому, конечно, будем принимать на данную специальность выпускников школ и техникумов, которые желали бы получить такую профессию», – рассказал Биктуганов.

Он также сообщил, что планов по подготовке преподавателей другого нового предмета, семьеведения, в УрГПУ пока нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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