В Истоке построят три Новых улицы (КАРТА)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства четырех улиц в поселке Исток. Они будут называться Новая-1, Новая-2, Новая-3 и Кубанская. Длина улиц – от 243 до 281 метра.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эти дороги пройдут от Молочного переулка и станут подъездами к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Пока вдоль них проложены улицы в основном с грунтовым покрытием.

Современная дорожная сеть позволит горожанам удобно добираться до домов. Ширина проезжих частей составит от 6 до 7 метров. Вдоль проложат тротуары по 2,5-3 метра и трехметровые велодорожки. На тупиковых улицах обустроят разворотные площадки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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