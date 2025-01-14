В январе грядет большой парад планет. Как его увидеть

Астрономы готовятся к зрелищному космическому событию – в третьей декаде января можно будет наблюдать большой парад планет. Одновременно в небе выстроятся в ряд шесть объектов Солнечной системы: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Рассказываем, как не пропустить это редкое астрономическое явление.

Парад планет происходит, когда космические объекты находятся близко друг к другу по одну сторону Солнца. Поэтому жители Земли могут увидеть их в ночном небе одновременно. Ближайшее выравнивание планет состоится 21 января 2025 года. Красноватый Марс будет сиять в восточной части неба в созвездии Близнецов. Яркий Юпитер расположится немного выше, в созвездии Тельца. Уран разместится в созвездии Овна, у границы с Тельцом. Следующие три планеты будут расположены ближе к западному небосклону. Нептун будет в созвездии Рыб, желтый Сатурн и яркая Венера будут находиться недалеко друг от друга в созвездии Водолея.

Марс, Юпитер, Венеру и Сатурн можно будет увидеть в ночном небе невооруженным глазом, для наблюдения за Нептуном и Ураном понадобится телескоп или мощный бинокль. Выравнивание планет будет видно практически везде в вечерние часы после захода Солнца. Если не успеете застать астрономическое шоу 21 января, у вас будет еще несколько дней, чтобы насладиться зрелищем – планеты будут находиться условно на одной линии до 25 января.

Фото: starwalk.space/ru

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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