На севере области столкнулись два грузовика (ФОТО)

На 27-м км автодороги Серов – Сосьва – Гари накануне вечером столкнулись два грузовика. Два человека получили травмы.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 23-летний водитель фуры «Шахман» выбрал небезопасную скорость, потерял управление и врезался в грузовик Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, ехавший навстречу. Вторая машина съехала в кювет.
Пострадали водитель Sitrak и 24-летняя супруга водителя «Шахмана», которая ехала на пассажирском сиденье и вылетела из кабины, так как не была пристегнута ремнем безопасности. Обоих доставили в больницу Серова.
Установлено, что у водителя «Шахмана» отсутствовала диагностическая карта, хотя днем ранее в Сосьве его уже привлекли к административной ответственности по той же статье.
Нарушений режима труда и отдыха у водителей не выявлено. Оба трезвы.
Инспекторы выяснили также, что дорога в месте ДТП была скользкой, а снег на обочине не убран. В адрес обслуживающей организации выдано предписание об устранении недостатков.
Серов, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»