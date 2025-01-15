На севере области столкнулись два грузовика (ФОТО)

На 27-м км автодороги Серов – Сосьва – Гари накануне вечером столкнулись два грузовика. Два человека получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 23-летний водитель фуры «Шахман» выбрал небезопасную скорость, потерял управление и врезался в грузовик Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, ехавший навстречу. Вторая машина съехала в кювет.

Пострадали водитель Sitrak и 24-летняя супруга водителя «Шахмана», которая ехала на пассажирском сиденье и вылетела из кабины, так как не была пристегнута ремнем безопасности. Обоих доставили в больницу Серова.

Установлено, что у водителя «Шахмана» отсутствовала диагностическая карта, хотя днем ранее в Сосьве его уже привлекли к административной ответственности по той же статье.

Нарушений режима труда и отдыха у водителей не выявлено. Оба трезвы.

Инспекторы выяснили также, что дорога в месте ДТП была скользкой, а снег на обочине не убран. В адрес обслуживающей организации выдано предписание об устранении недостатков.

Серов, Елена Владимирова

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