В Екатеринбурге будут судить карманника, специализирующегося на телефонах

В Екатеринбурге будут судить 44-летнего уроженца Челябинска, которого обвиняют в серии краж сотовых телефонов в автобусах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, первая кража была совершена рано утром 25 октября 2024 года. На остановке «Саввы Белых» фигурант заметил девушку, которая положила телефон в правый карман пальто и зашла в автобус. Обвиняемый зашел за ней в салон, приблизился вплотную и украл гаджет за 60 тысяч рублей.

Аналогичным способом он украл телефоны еще у трех девушек – на остановках «Площадь 1905 года», «УрФУ», «Оперный театр». Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 190 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал, но материальный ущерб не возместил. Ранее судим за совершение преступлений имущественного характера. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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