В ближайшие выходные в России будут считать уток

В ближайшие выходные, 18-19 января, состоится традиционный всероссийский зимний учет водоплавающих птиц «Серая шейка – 2025», который организует Союз охраны птиц России.

Любителям птиц, которые хотят внести посильный вклад в науку, надо найти незамерзающий водоем с уточками или другими околоводными птицами, посчитать их, сфотографировать и заполнить анкету участника.

Также Союз охраны птиц России проводит фотоконкурс «Утиное селфи», куда можно отправить фото самого большого скопления уток, самого многочисленного скопления уток и людей, максимального числа хвостов кормящихся вниз головой уток, объекта учета с особого ракурса (помня об этике) или редкого вида птиц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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