Тысячи уральских цыпочек улетели в Азербайджан (ФОТО)

Почти 20 тысяч будущих куриц-несушек сегодня улетели в Азербайджан с Урала. Как рассказали в пресс-службе Кольцово, они отправились из грузового терминала.

«Лететь суточным цыплятам предстоит в Азербайджан на Гаджигабульскую птицефабрику, которая является крупнейшим производителем яиц в Закавказье», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

Там рассказали, что цыплят упаковали в специальные утепленные коробки, чтобы во время перелета им было комфортно. Время в пути составит около трех часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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