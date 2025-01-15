В Свердловскую область привезли 26 тонн грецких орехов из Китая

В Екатеринбург поступила партия грецких орехов из Китая весом 26 тонн. Товар был доставлен по железной дороге.

Орехи являются продукцией высокого фитосанитарного риска, поэтому проходят обязательную проверку, включая досмотр, отбор проб и экспертизу. «По результатам исследований, проведенных в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», в импортной продукции карантинных объектов не обнаружено», – сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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