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Среда, 15 января 2025, 11:55 мск

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В деревне под Красноуфимском иномарка задавила лежащего на дороге мужчину

Фото: Свердловская госавтоинспекция

В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района сегодня около 7 часов утра случилось смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai Porter наехал на пешехода, лежащего на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, погибший – 58-летний местный житель деревни. На нем была темная одежда без световозвращающих элементов. Почему мужчина лежал посреди дороги в темное время суток, выяснит следствие.

За рулем иномарки находился 59-летний водитель. Его стаж вождения составляет 33 года, и он 20 раз привлекался за нарушение ПДД. Медосвидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв.

Красноуфимск, Ангелина Сергеева

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