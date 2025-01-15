Очередь пойдет быстрее. На Урале выделили больше квот на ЭКО

В Свердловской области в этом году было выделено больше квот по программам вспомогательных репродуктивных технологий – у большего числа женщин получится сделать экстракорпоральное оплодотворение или криоперенос бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.
Так, в 2025 году на регион выделено 2777 программ ЭКО. Это на 357 больше, чем в прошлом году.
– Клинический институт репродуктивной медицины – 580
– «УГМК- Здоровье» – 500
– КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» (Флотская, 52) – 500
– Центр семейной медицины- 500
– Клиника «Мать и Дитя Екатеринбург» – 300
– Клиника «Гармония» – 150
– Клиника «Партус» – 150
Еще по 97 квотам свердловчанки смогут получить этот вид медпомощи в клиниках других регионов.
Также в этом году выделено 2500 квот на криопереносы. Это на 78 больше, чем годом ранее.
– Клинический институт репродуктивной медицины – 600
– Центр семейной медицины – 500
– КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» (Флотская, 52) – 400
– «УГМК- Здоровье» – 350
– Клиника «Мать и Дитя Екатеринбург» – 300
– Клиника «Гармония» – 150
– Клиника «Партус» – 100
– Клиники других регионов -100
О том, как получить квоту на ЭКО от государства, какие для этого нужны документы и сколько, в среднем, составляет ожидание – читайте в большом материале «Нового Дня».
Екатеринбург, Елена Сычева
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