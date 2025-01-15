Движение на трассе Екатеринбург – Пермь полностью перекрыто

В Свердловской области полностью перекрыли движение на трассе Екатеринбург – Пермь в районе Ачита. На участке со 187-го по 189-й километр дороги ведутся работы, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

«Объезд возможен через поселки Заря и Зернобаза со съездом с трассы на км 185 и возвращением на км 190. Планируйте свой маршрут заранее», – попросили в пресс-службе дорожного предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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