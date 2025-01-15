Художники фестиваля «Не темно» создадут 25 световых инсталляций, посвященных звездам

В Екатеринбурге 15 и 16 февраля пройдет 13-й фестиваль светового искусства «Не темно». Более 25 световых инсталляций в этом году появятся в природном парке и на парковке ТРЦ «Радуга Парк».

Организаторы мероприятия сообщили, что художники из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владимира и Челябинска создадут арт-объекты с использованием цифровых и аналоговых технологий. Все работы будут посвящены звездам.

Увидеть инсталляции можно будет бесплатно с 18 до 23 часов.

Как ранее писал «Новый День», фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2012 года. Раньше он проводился в самую длинную ночь в году – 21 декабря – чтобы сделать зимнюю темень менее холодной и мрачной. В прошлом году организаторы фестиваля обещали, что проведение «Не темно» в феврале будет разовой акцией (в декабре не смогли сделать по техническим и личным причинам), однако фестиваль вновь перенесли. Ранее он проводился в центре города, на Уралмаше, Уктусе, в парке Маяковского и в Харитоновском парке.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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