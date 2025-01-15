На Урале уже зарегистрировано 83 крещенских купели

В Свердловской области на 15 января официально зарегистрировано 83 крещенских купели и 73 обогревательных пункта, которые прошли освидетельствование сотрудниками ГИМС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, оборудование купелей продолжается, активная работа продолжится 18 января.

Близкий к администрации Екатеринбурга телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пока сообщает о следующих локациях.

– Академический район: Благовещенский Храм Святых Божьих строителей (ул. Вильгельма де Геннина, 61). Здесь будет чан.

– Кировский район: озеро Шарташ, территория семейной базы отдыха «Мыс Рундук» (ул. Отдыха, 25); озеро Шарташ – сразу три купели (ул. Проезжая, 110).

– Ленинский район: Церковь Святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Цыганская, 15). Здесь будет скважина.

– Октябрьский район: водоем «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр); пруд Малоистокский (ул. Трактовая, 15).

– Орджоникидзевский район: водоем Калиновский разрез (ул. Фрезеровщиков, 200).

– Чкаловский район: водоем культурно-рыболовного хозяйства п. Елизавет (ул. Базальтовая, 8).

В ГУ МЧС добавили, что при освидетельствовании купелей особое внимание уделяется обследованию дна, наличию деревянного короба, оборудованного двумя спусками. Сотрудниками ГИМС обязательно проверяется толщина льда в месте, где оборудуется купель. Исходя из этого, рассчитывается количество людей, которое одновременно может находиться на льду. На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области позволяет выпустить на лед не более 35 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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