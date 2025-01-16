Гаишники выпустили специальное обращение к водителям

Сегодня ночью во многих районах Свердловской области прошли сильные снегопады, и Госавтоинспекция призвала всех водителей к повышенной бдительности на дорогах.

Пресс-служба ГАИ напоминает, что при движении по заснеженным дорогам автомобилистам нужно снижать скорость. Это поможет избежать аварийных ситуаций и даст больше времени на реакцию в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Важно также избегать резких маневров, таких как резкое торможение или ускорение, так как они могут привести к потере контроля над автомобилем.

Отдельного внимания заслуживает состояние дорожного покрытия. Снежная корка и ледяные участки существенно ухудшают сцепление шин с поверхностью дороги, что делает автомобиль менее устойчивым и управляемым. Водители должны быть готовы к тому, что даже незначительные изменения траектории могут привести к заносу транспортного средства.

По состоянию на 8:00 снегопады продолжаются в Красноуфимском, Артинском, Нижнесергинском, Первоуральском районах, Дегтярске, Полевском, на востоке области – в Талице и Тугулыме, а также на севере – в Краснотурьинском районе.

В Екатеринбурге собрались 7-балльные пробки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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