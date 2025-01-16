На уборку снега с автодорог вышли более 290 единиц техники

На очистку автодорог области от выпавшего ночью снега вышло 297 единиц техники: 181 комбинированная дорожная машина, 18 автомобилей с отвалом, 51 автогрейдер, 47 единиц другой техники.

Как сообщили в ДИПе, Управление автодорог поручило подрядным организациям устранить последствия снегопада в течение дня.

Сообщить об участках дорог, нуждающихся в очистке, можно по телефонам специальных диспетчерских служб.

Если вопрос касается федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов), то необходимо обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор»: 8-800-200-63-06.

С расчисткой региональных трасс поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области: +7 (343) 261-79-83.

О заснеженных улицах Екатеринбурга можно сообщить в ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-04; +7 (343) 304-12-08.

По очистке дорог в других муниципалитетах следует обращаться в ЕДДС муниципалитета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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