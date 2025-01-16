«Бегунок» телефонных мошенников отправится за решетку на 5 лет

В Артинском районе осужден 25-летний житель Березовского, который входил в шайку телефонных мошенников. Его приговорили к 5 годам колонии.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2024 году участники преступной группы звонили пожилым людям, изменяя голос, и представлялись потерпевшим их близкими родственниками, попавшими в ДТП, после чего просили денег, чтобы «решить проблему».

Фигурант забирал приготовленные потерпевшими деньги, часть которых оставлял себе, а остальную сумму перечислял соучастникам.

В результате действий шайки четырем пожилым людям причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей.

Арти, Елена Владимирова

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