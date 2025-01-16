В Екатеринбурге объявили конкурс на лучшую бороду

Свердловский областной краеведческий музей объявил конкурс для бородачей, приуроченный ко дню рождения Павла Бажова.
Как сообщает пресс-служба музея, участвовать в конкурсе может любой желающий, единственное условие – борода должна быть «собственная, настоящая, выращенная с заботой и целью». Победителей выберут в четырех номинациях: «Самая стильная борода», «Самая длинная борода», «Серебряная борода», «Самая богатая борода».
Для участия в конкурсе необходимо до 25 января прислать свою фотографию, имя и фамилию на адрес электронной почты malachitebox@internet.ru.
Победителей конкурса наградят 28 января в 18:00, в день рождения самого знаменитого бородача Урала Павла Петровича Бажова.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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