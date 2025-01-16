Заводчанин убеждал коллег, что им начислили «лишнюю» премию, и забирал деньги себе

Старший мастер вагоносборочного участка уральского предприятия стал богаче на 116 тысяч рублей, благодаря силе убеждения. В течение полугода – с января по июль 2023-го он убеждал своих четверых коллег, что предприятие начисляет им премию по ошибке. Мужчина забирал деньги себе под предлогом того, что вернет их заводу, но в итоге они оставались у него.

Через некоторое время обман вскрылся, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В отношении мастера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Ущерб потерпевшим коллегам мужчина он возместил в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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