За год в ДТП погибли 74 екатеринбуржца и более 1400 получили травмы

В Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели итоги 2024 года. Всего в городе случилось 23025 ДТП, в том числе 1136 – с пострадавшими.

Как сообщили пресс-служба ГАИ, 1405 человек получили травмы различной степени тяжести, а 74 – погибли.

Среди самых распространенных нарушений, которые приводили к ДТП, были несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу, нарушение требований сигналов светофора. Пешеходы, попавшие под колеса, чаще всего переходили дорогу либо на красный свет, либо в неположенном месте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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