Житель Нижнего Тагила осужден за двойное убийство, совершенное в 1997 году

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор 50-летнему мужчине за убийство двух женщин, совершенное еще в 1997 году.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 22 ноября 1997 года фигурант, которому на тот момент было 22 года, пришел в квартиру к своей 46-летней знакомой. В результате конфликта, возникшего на почве ревности, мужчина кухонным ножом нанес потерпевшей не менее 10 ударов в области груди и шеи, женщина скончалась. Свидетельницей преступления стала 47-летняя подруга убитой, преступник зарезал и ее тоже.

Через несколько дней обвиняемого задержали, он подписал явку с повинной. Но затем от признательных показаний отказался, заявив, что себя оговорил и убийство женщин он не совершал. Спустя более чем 20 лет, после возобновления расследования, мужчина вновь написал явку с повинной.

Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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