89 фильмов покажут на кинофестивале «Медный цветок»

В Верхней Пышме на этой неделе стартует кинофестиваль «Медный цветок». Церемония открытия пройдет завтра, 17 января, в «Кинограде», где представят мероприятия фестиваля и покажут фильм «Портрет из Делфта» режиссера Даниила Франгяна.

Всего на фестивале покажут 89 картин из 19 стран мира. Они будут бороться за главный приз «Медного цветка» в номинациях на лучший анимационный, документальный, драматический и короткометражный фильм. Финалистов в двух категориях, до 18 и старше 18 лет, определят члены жюри. В их числе заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, искусствовед Любовь Кочарина, режиссер Владислав Емелин.

«Победителям вручат уникальный приз фестиваля – «Медный цветок», специально «выращенный» в цехе электролиза меди АО «Уралэлектромедь», – рассказали организаторы кинофестиваля.

Показы будут идти до 25 января.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube