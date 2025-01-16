В лобовой аварии на Серовском тракте пострадали трое детей

На 156-м километре Серовского тракта случилось жесткое ДТП. Два автомобиля врезались лоб в лоб. В результате аварии пострадали шесть человек, включая троих детей.

«Они доставлены в травматологическое отделение детской городской больницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями, их состояние врачи оценивают как средней тяжести», – сообщили в пресс-службе минздрава.

Кроме того, один взрослый пациент сейчас находится в травматологии Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Еще двое взрослых, пострадавших в ДТП, обследованы медиками, им рекомендовано амбулаторное лечение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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