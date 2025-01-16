Уральский каратист стал лучшим в мире

Спортсмен Академии единоборств РМК Илья Поляков возглавил мировой рейтинг сильнейших бойцов по версии авторитетного портала Kyokushin Results. В него вошли 100 лучших спортсменов по итогам 2024 года – Поляков возглавляет рейтинг в средней весовой категории.

«Организаторы анализируют все выступления за год, а в этом году Илья вошел в восьмерку на Абсолютном чемпионате Японии, где дрался против очень тяжелых ребят. На этом турнире он был признан самым техничным бойцом в мире. Он обогнал заслуженных мастеров из разных федераций, и это значимый момент в карьере спортсмена», – сказал президент Федерации Киокусинкай карате по Свердловской области Андрей Чирков.

Отметим, Поляков в 2024-м завоевал золото на чемпионате России, выиграл Кубок России, затем занял третье место на весовом чемпионате Японии и стал шестым на Абсолютном чемпионате Японии. Кроме того, по итогам года он отобрался на Весовой чемпионат мира, который состоится в апреле этого года.

Напомним, в 2021 году сразу два спортсмена из Академии единоборств РМК забрали первые места в рейтинге своих весовых категорий: Игорь Загайнов стал первым в абсолютной весовой категории, а Лаша Габараев – в среднем весе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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