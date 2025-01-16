Колея на трассе спровоцировала лобовое ДТП с шестью пострадавшими

Госавтоинспекция представила подробности об аварии, которая случилась сегодня на Серовской трассе. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая троих детей. По предварительным данным, водитель Mitsubisi Lancer не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу – там произошло столкновение сначала с Toyota Corolla, а затем с Land Cruiser.

Пострадавшие – девочки 2, 4 и 6 лет, которые находились в Mitsubisi, а также три взрослых пассажира Land Cruiser. В Госавтоинспекции уточнили, что в момент аварии все были пристегнуты ремнями, а дети ехали в специальных креслах.

«За рулем автомобиля Mitsubisi находилась жительница села Малая Лая, ей 40 лет, общий стаж вождения 16 лет. В течение последнего года женщина трижды привлекалась к ответственности за превышение скорости. В момент аварии она везла дочерей в детский сад в Нижний Тагил. Она объяснила, что машина попала в колею. Попытавшись притормозить, женщина потеряла управление – ее автомобиль вынесло на встречную полосу», – рассказали в пресс-службе ГАИ региона.

Там уточнили, что все водители были трезвы, а в районе аварии сотрудники Госавтоинспекции действительно нашли колею. «По данному факту проводятся контрольно-проверочные мероприятия, по результатам будет принято законное решение в отношении должностных лиц. Окончательная причина ДТП будет определена в ходе дальнейшего расследования», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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