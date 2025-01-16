Посещаемость природных парков выросла в несколько раз на фоне теплой зимы

Посещаемость природных парков в новогодние праздники выросла в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Так, в длинные январские выходные парк «Оленьи ручьи» посетили более 4 тысяч человек, парк «Бажовские места» – 3,4 тысячи человек, а природно-минералогический заказник «Режевской» – 750 человек (в прошлом году было только 70).

«Нам очень повезло с погодой. Было тепло, и достаточно снега. Приезжали в основном молодежь и семьи с детьми. Посетители оставляют в соцсетях фотографии из парка, и это привлекает новых туристов», – отметил директор парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин на пресс-конференции в ТАСС.

Росту популярности природных парков способствует и благоустройство территории. Для туристов появляется удобная инфраструктура. В «Оленьих ручьях» в 2025 году оборудуют новую экологическую тропу, а в парке «Бажовские места» начали строить новую входную группу.

Министр Денис Мамонтов отметил, что до природных парков можно добраться как на личном, так и на общественном транспорте. Автобусные остановки максимально приближены к зеленым зонам, а рейсовые автобусы ходят регулярно. С конца весны по октябрь до парка «Оленьи ручьи» в выходные дни также ходит пригородный поезд «Орлан».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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