Ледовый городок закроют в воскресенье

Главный ледовый городок Екатеринбург закроют через несколько дней и начнут демонтаж. Он проработает до воскресенья включительно – в 22:00 10 декабря территория станет недоступна для посетителей. В мэрии «Новому Дню» подтвердили, что продлевать работу площадки не планируется.

Напомним, в этом году городок впервые перенесли в Исторический сквер с Площади 1905 года, а там открыли каток. Он, в свою очередь, проработает до конца февраля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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