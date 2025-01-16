На Режевском тракте ограничено движение из-за погодных условий

На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск введены ограничения для пассажирского транспорта. Движение остановлено на участке с 20-го по 15-й километр в обоих направлениях (в сторону Екатеринбурга и в сторону Режа). Это связано с неудовлетворительными погодными и дорожными условиями, сообщает областная Госавтоинспекция.

Ограничения будут сняты после того, как дорога станет безопасной. Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте во время снегопадов. На трассе сейчас работают экипажи ДПС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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