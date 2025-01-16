В Екатеринбурге осталось 60 ветеранов Великой Отечественной

В Екатеринбурге осталось 60 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали «Новому Дню» в администрации города.

Отметим, накануне президент России Владимир Путин поддержал инициативу Министерства обороны, которое предлагает наделить всех фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетного гражданина региона, города или муниципалитета.

«Знаю, что многие уже имеют эту статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», – подчеркнул президент.

Будет ли это сделано в Екатеринбурге, пока неизвестно. Как правило, почетных граждан выбирают один раз в год, ко Дню города. В год трехсотлетия статус получили три человека, а в обычные годы его дают только одному.

Екатеринбург, Елена Сычева

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