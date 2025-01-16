Штырков и Кудин встретятся в главном бою RCC Fair Fight

Первый в этом году стадионный турнир по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight возглавит поединок Ивана Штыркова и Алексея Кудина. Причем уральский боец на сей раз в менее выигрышной позиции.

«Кудин – пятикратный чемпион мира по тайскому боксу, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и пользуется уважением в бойцовской индустрии. За его плечами 40 поединков по правилам ММА: он выходил в клетку против Александра Волкова, Сергея Павловича и Анатолия Малыхина. Штырков тоже силен в ММА, но именно в кикбоксинге опыта у Халка не так много, поэтому на бой Иван выйдет «андердогом», – сообщили в пресс-службе RCC.

Зрители увидят на турнире еще один бой тяжеловесов: Дмитрий Васенев и Никита Козлов проведут пятираундовый поединок за титул чемпиона RCC Fair Fight. И Васенев, и Козлов имеют серьезные достижения в кикбоксинге, и их встреча поможет выяснить, кто является лучшим в России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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