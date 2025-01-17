Белинка начнет выдавать книги на дом

Свердловская библиотека имени Белинского сделает подарок своим читателям: с 24 января можно будет брать книги на дом. Правда, не все, а только художественную литературу.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, сейчас для этого доступны 5900 экземпляров книг, среди которых произведения как признанных авторов мировой литературы, так и писателей-современников, лауреатов различных литературных премий. Для удобства читателей отдельно выделены разделы: «Детективы», «Фантастика», «Триллеры», «Комиксы», «Новые поступления».

«Ранее, знакомя с условиями посещения Белинки, мы рассказывали, что работаем в режиме читального зала, и позиционировали библиотеку как прекрасное место для сосредоточенной работы с книгой. Взять литературу, позаниматься, оставить за собой до следующего посещения – таков был алгоритм. Сегодня у наших читателей появилась возможность брать для знакомства художественную литературу на дом. Мы приглашаем всех книголюбов рассмотреть эту возможность и обещаем не только активно пополнять фонды новыми изданиями, но и обращать внимание на самые интересные!» – отмечает директор библиотеки Ольга Титова.

Правила пользования абонементом просты. Читатель может взять домой не более трех книг за один раз сроком на две недели; он должен быть совершеннолетним и зарегистрированным на территории Екатеринбурга или Свердловской области; иметь действующий читательский билет библиотеки Белинского.

Часы работы абонемента:

ПН – 12:00-20:00

ВТ-ПТ – 09:00-20:00

СБ – 10:00-18:00

ВС – выходной

Последний четверг месяца – санитарный день.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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