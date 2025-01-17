Ребенку, чуть не сгоревшему в огромной куче золы, выплатят полмиллиона

Уральское предприятие заплатит полмиллиона рублей девочке, которая чуть не сгорела заживо в груде горячей золы. Трагедия произошла осенью 2023 года в Красноуфимском районе – первоклассница забрела на территорию котельной, которая никак и никем не охранялась, и решила поиграть на горке золы. Провалившись в отвал, девочка чуть не сгорела – одежда на ней воспламенилась, ребенка с 20% ожогов тела госпитализировали, а после выписки школьнице потребовалось длительная реабилитация.

Как выяснила полиция, котельная принадлежит местному МУП «Энергосервис». Территория предприятия на момент происшествия не была огорожена, не имела предупреждающих знаков, зайти туда мог любой. Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Красноуфимский районный суд с иском к предприятию о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд счел сумму разумной и справедливой и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

«Ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он просил отказать в удовлетворении исковых требований, считая недоказанной свою вину. Ссылался на то, что ребенок сам проявил грубую неосторожность. Суд апелляционной инстанции отметил, что на момент происшествия девочке было 7 лет, возраст не позволил ей оценить обстановку, понять, что она находится в опасной зоне. В итоге решение по сумме компенсации морального вреда было оставлено без изменений, суд изменил только размер госпошлины», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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