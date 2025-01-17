Молодых уральцев вдохновляют Павел Дуров, Кеану Ривз и Криштиану Роналду

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и сообщество предпринимателей Club 500 опросили более тысячи россиян в возрасте от 14 до 25 лет и выяснили, кто из известных людей является для них хорошим примером в карьере. В число наиболее влиятельных вошли артисты, предприниматели и ученые.

Жители Среднего Урала в возрасте от 14 до 25 лет чаще всего вдохновляются примером творческих личностей (53%). Самые популярные из них – Кеану Ривз (35%), Джонни Депп (30%), Райан Гослинг (28%), Эминем (23%), Роберт Дауни-младший, Джим Керри и Билли Айлиш (по 21%).

Успешные предприниматели вдохновляют 44% молодых людей из региона. Наиболее значимыми фигурами стали Павел Дуров (65%), Илон Маск (59%), Марк Цукерберг (47%), Стив Джобс (41%), Билл Гейтс (32%), Джефф Безос (21%).

Достижения ученых и популяризаторов науки вдохновляют 42% местной молодежи. В общероссийском топе – Стивен Хокинг (66%), Григорий Перельман (25%) и Станислав Дробышевский (23%). Некоторые респонденты назвали своими кумирами древних философов Платона и Аристотеля, а также военного стратега Сунь-Цзы.

26% опрошенных из Свердловской области получают мотивацию от спортсменов, и в число авторитетов вошли Криштиану Роналду (37%), Хабиб Нурмагомедов (27%), Лионель Месси (25%), Майкл Джордан и Федор Емельяненко (по 24%).

Согласно опросу, только 23% молодых людей и девушек черпают вдохновение у блогеров. В числе самых популярных – MrBeast (25%), Ян Топлес (24%), Дмитрий Масленников (22%), The Brain Maps (19%) и BadComedian (16%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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