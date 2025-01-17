Фрукты и овощи за год стали дороже на 21%

Свердловскстат представил официальную сводку роста потребительских цен за год.
По данным ведомства, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены на товары и услуги выросли в среднем на 10,02%.
При этом сильнее всего подорожала плодоовощная продукция – на 20,88%. Прочие продукты стали дороже на 10,14%, непродовольственные товары – на 6,76%, услуги – на 12,61%.
Как уже сообщал «Новый День», на отдельные виды продуктов питания цена выросла значительно заметнее. Сильнее всего за год подорожал картофель.
В топ-5 самых подорожавших продуктов вошли:
1. Картофель +120% с 23 до 52 рублей.
2. Капуста +70% с 28 до 48 рублей.
3. Масло сливочное +42% с 843 до 1200 рублей.
4. Огурцы свежие +42% с 192 до 272 рублей.
5. Морковь +35% с 36 до 49 рублей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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