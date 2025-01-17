Фрукты и овощи за год стали дороже на 21%

Свердловскстат представил официальную сводку роста потребительских цен за год.

По данным ведомства, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены на товары и услуги выросли в среднем на 10,02%.

При этом сильнее всего подорожала плодоовощная продукция – на 20,88%. Прочие продукты стали дороже на 10,14%, непродовольственные товары – на 6,76%, услуги – на 12,61%.

Как уже сообщал «Новый День», на отдельные виды продуктов питания цена выросла значительно заметнее. Сильнее всего за год подорожал картофель.

В топ-5 самых подорожавших продуктов вошли:

1. Картофель +120% с 23 до 52 рублей.

2. Капуста +70% с 28 до 48 рублей.

3. Масло сливочное +42% с 843 до 1200 рублей.

4. Огурцы свежие +42% с 192 до 272 рублей.

5. Морковь +35% с 36 до 49 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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