В Академическом на пожаре в квартире погибла женщина

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Генина загорелись вещи в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома. В результате пожара погибла женщина.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание площадью 5 квадратных метров огнеборцы потушили за 17 минут. Самостоятельно из многоэтажки эвакуировались 20 человек. С помощью спасательных масок пожарные спасли 10 человек, в том числе троих детей.

К трагедии привело неосторожное обращение погибшей с огнем и отсутствие в доме пожарного извещателя. Более подробные обстоятельства устанавливают дознаватели и сотрудники СК.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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