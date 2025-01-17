Уральцы стали больше платить за страхование жизни

Объем премий на страховом рынке Свердловской области за три квартала 2024 года вырос в полтора раза – с 26 до 38 миллиардов рублей. Причем наибольший рост отмечен в сегментах добровольного страхования жизни, ДМС и КАСКО.

Как сообщили в уральском управлении Центробанка РФ, взносы по так называемому некредитному страхованию жизни на Среднем Урале превысили 14 миллиардов рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Основной рост сборов обеспечили инструменты накопительного и инвестиционного страхования жизни.

«Накопительное и инвестиционное страхование жизни позволяют застраховать жизнь, а также формировать дополнительный доход: в одном случае за счет регулярного пополнения, в другом – за счет инвестирования части стоимости полиса. В прошлом году такие полисы пользовались большой популярностью. Так, был высокий спрос на программы накопительного страхования жизни сроком до года с фиксированной доходностью, сопоставимой со ставками по банковским вкладам на тот же срок. Нередко уральцы заключали договоры с единовременной высокой премией, то есть вкладывали в страховку значительные суммы», – прокомментировал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

Сумма взносов по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) в Свердловской области выросла на 76% и превысила 4 миллиарда рублей. Во многом это связано с увеличением сборов по страхованию работодателями своих сотрудников. Так предприятия и организации повышают свою популярность на рынке труда в условиях кадрового дефицита. При этом в 2024 году работодатели в целом по стране стремились ограничить свои издержки на ДМС за счет заключения договоров с меньшим набором рисков. Об этом говорит снижение среднего размера страховой суммы на одного застрахованного с 9,8 до 6,1 миллиона рублей.

Взносы при покупке полисов КАСКО в Свердловской области составили 6,6 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем за девять месяцев 2023 года. В первую очередь этот рост вызван увеличением продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется страховка. Также суммы премий увеличились из-за повышения стоимости машин и автозапчастей.

Рост выплат по страховому рынку Свердловской области составил 31%. Страховые компании перечислили своим клиентам почти 20 миллиардов рублей за неполный 2024 год.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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