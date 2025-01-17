Аграрии рассказали об опасностях теплой и малоснежной зимы

Уральские аграрии рассказали, что теплая и малоснежная зима может негативно отразиться на урожае. Речь идет как об озимых зерновых культурах, так и о плодовых деревьях, кустарниках, многолетних растениях. Особенно чреваты негативными последствиями такие погодные условия, как сейчас – когда вслед за оттепелью пришли морозы.

«Снежный покров очень небольшой, местами его вообще нет, его теплоизолирующие свойства стремительно уменьшаются, соответственно, растения не защищены от холода. Поэтому если будет какой-то вот перепад к холодной температуре, то этот тонкий слой снега уже не сможет защитить растения», – рассказал «Новому Дню» свердловский агроном Сергей Куляшов.

Его коллега из Пермского края Антон Банников пояснил, что помимо защиты у снега есть и другая функция – увлажнение почвы весной. «При весеннем таянии нужно, чтобы почва достаточно пропиталась влагой, это особенно нужно пшенице», – сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что могут пострадать и плодовые культуры. В отсутствие снега их корни чувствительны к морозу – особенно когда температура опускается ниже -10 °C. «В условиях частного садового участка можно помочь растениям, укрыв их опилками, хвоей», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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