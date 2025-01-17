На Урале похолодает до -28

На Средний Урал пришли морозы. В ближайшие два дня температура воздуха местами опустится до -28 °C.

«Похолодание, начавшееся на Среднем Урале в пятницу, по сути, является первым из череды похолоданий второй половины января. Сейчас понижение температуры обусловлено присутствием умеренно холодной воздушной массы и сформированного в этом холодном воздухе гребня повышенного атмосферного давления», – отметил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня в области ожидается небольшой снег и изморозь, ветер 4-9 м/с. Температура ночью – до -18°, на крайнем севере – до -28°, днем будет -10...-15 °C.

Как сообщили в пресс-службе Урадгидрометцентра, 19-20 января придет небольшое потепление: столбики термометров ночью не опустятся ниже -14°. Однако в эти дни усилится ветер, до 11-13 м/с.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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