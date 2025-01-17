Колбаса, масло и творог стали немного дешевле

В Свердловской области по сравнению с 9 января 2025 года снизились цены на некоторые продукты питания.

Как сообщает Свердловскстат, дешевле, хотя и незначительно, стали говядина – 609,53 рубля (99,69% к прошлой неделе), копченая колбаса – 701,95 рубля (99,64%), вареная колбаса – 557,35 рубля (98,62%), масло сливочное – 1191,93 рубля (99,37%), творог – 483,77 рубля (99,25%), огурцы – 287,34 рубля (98,66%), помидоры – 260,07 рубля (98,77%).

На прежнем уровне остались цены на баранину, свинину, молоко, чай, соль.

Некоторые продукты продолжают дорожать: мороженая курица – 222,10 рубля (101,24%), сметана – 344,52 рубля (100,89%), сахар – 70,34 рубля (100,80%), картофель – 53,18 рубля (102,2%), лук – 51,89 рубля (103%), свекла – 45,56 рубля (103,7%), морковь – 48,60 рубля (103,75%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube