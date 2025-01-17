В Екатеринбурге появится остановка «Улица Веры»

В Екатеринбурге появится автобусная остановка «Улица Веры». Она будет расположена на участке улицы Любви, от улицы Счастливой до бульвара Золотистого, вблизи строящегося участка улицы Веры, сообщили в пресс-службе мэрии.

Появятся в городе и еще две новых остановки. «Больница № 36» будет расположена на улице Центральной вблизи здания ГАУЗ СО «Городская больница № 36 «Травматологическая». Остановку «Переулок Парковый» переименуют в «Школа искусств № 2». Остановочный комплекс находится на улице Советской в районе пересечения с переулком Парковым. Объект относится к Кировскому району.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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