Состояние заснеженной трассы Пермь – Екатеринбург беспокоит гаишников

После недавних снегопадов сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области выявили серьезные нарушения в содержании дорог.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, особую тревогу вызывает состояние федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, где на 266-м километре в районе города Нижние Серги разворотные петли остались практически без уборки, что значительно увеличивает риск возникновения ДТП, особенно при неблагоприятных погодных условиях. На региональных трассах ситуация не лучше – помимо наличия неубранных участков, зафиксированы снежные валы, затрудняющие движение автомобилей и ограничивающие видимость водителям.

Напомним, для ответственных за содержание автодорог лиц предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. С начала года уже возбуждено более 25 административных производств по ст.12.34 КоАП РФ, выдано порядка 200 предписаний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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