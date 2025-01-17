На параде Победы в Екатеринбурге увеличат количество мест на зрительской трибуне

В администрации Екатеринбурга обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на параде 9 мая планируется в два раза увеличить количество трибун на площади 1905 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, число посадочных мест составит 2500 (в прошлом году было 1200). Таким образом, больше почетных гостей смогут посмотреть парад в первых рядах. Также будет увеличено количество праздничных площадок, посвященных Дню Победы, в районах города.

По данным мэрии, на сегодняшний день в Екатеринбурге насчитывается 2358 человек, которые так или иначе приняли участие в Великой Отечественной войне. Среди них: 103 жителя блокадного Ленинграда, 2078 тружеников тыла, 105 узников фашистских концлагерей, 33 ветерана и 36 инвалидов Великой Отечественной войны. По поручению президента РФ Владимира Путина ветеранам будет вручена юбилейная медаль «80 лет в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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