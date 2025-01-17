На замерзшем карьере у «Рамады» устроили незаконную трассу для автогонок

На льду карьера у гостиницы «Рамада» близ Новокольцовского тракта любители экстремальных развлечений незаконно устроили платную трассу для автогонок.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, накануне объект проверили сотрудники администрации города и Октябрьского района, ГИМС МЧС России, УМВД России по Екатеринбургу и городской прокуратуры.
По результатам рейда трем гонщикам выписали протоколы по статье «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». Их ждет административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту организации несанкционированной трассы на водном объекте.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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