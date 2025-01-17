В Екатеринбурге достроили вторую очередь «Дацюк Арены»

В Екатеринбурге завершилось строительство второй очереди «Дацюк Арены». Торжественное открытие состоится в январе, и, по словам мэра горда Алексея Орлова, в спорткомплексе уже проходят первые соревнования.

«Строительство продвигается рекордно быстрыми темпами. Всего за 9 месяцев специалистам удалось возвести новый корпус, где смогут проживать и питаться спортсмены, судьи. Сегодня в комплексе уже проходят пробные соревнования. В течение трех дней юные атлеты будут бороться за звание сильнейшего. Что важно, строительство второй очереди не прерывало тренировочный и соревновательный процесс в первой части комплекса», – поделился глава Екатеринбурга.

Новое здание площадью 8,9 тыс. кв. м состоит из двух блоков, соединенных наземным теплым переходом. В здании оборудовали ледовую площадку 26 х 61 м, 5 футбольных полей, открытый стадион для легкоатлетов, площадку для конькобежцев, тренировочные залы площадью 600 м², 9 раздевалок с душевыми и санузлами общей площадью 570 м², комнаты для тренеров, административные помещения, столовую на 100 человек и даже 24 гостиничных номера для спортсменов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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