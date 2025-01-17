В Полевском завершили реконструкцию бассейна для детей с ОВЗ

В Полевском завершили реконструкцию специального бассейна, в котором могут заниматься дети с особенностями. Сооружение относится к детскому саду № 65 «Лесная сказка». Бассейн построили больше трех десятков лет назад, с годами он стал требовать ремонта, и дело взял на себя Фонд святой Екатерины.

Специфика детсада в том, что вместе с обычными ребятами его посещают дети с особенностями здоровья. Для них занятия в бассейне нередко становится единственным возможным видом физических нагрузок. Теперь 113 ребят могут системно тренироваться и гармоничнее развиваться.

«Бассейн был построен 36 лет назад. Ремонт проводился, но плитка стала опадать, облезать, появились сколы, стало травмоопасно для детей. Долгое время мы своими силами пытались поддерживать работоспособное состояние чаши, но в прошлом году поняли, что этого уже недостаточно, и обратились в Фонд святой Екатерины. Там откликнулись на нашу просьбу и помогли нам», – делится заведующая детским садом № 65 «Лесная сказка» Инна Тарасова.

Работы начались в начале декабря, а уже к Рождеству реконструкция закончилась. С начала года занятия проходят ежедневно, каждая минута расписана за одной из групп.

«У каждого возраста своя программа. И при выпуске из детского сада ребята могут держаться на воде и плавать двумя стилями. После ремонта я не только испытываю эстетическое наслаждение, мне очень нравится, что плитка не скользкая и ты уже более спокойно относишься к занятиям с маленькими детьми, которые раньше часто поскальзывались. Это касается и работы с детками с различными особенностями по здоровью», – комментирует тренер-инструктор по плаванию Наталья Нурдинова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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