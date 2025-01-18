Земляне увидят великое планетарное выравнивание на следующей неделе

В начале следующей недели земляне смогут увидеть, как Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в одну линию. Это астрономическое явление называется великим планетарным выравниванием. Оно произойдет 21 января. А через месяц – 28 февраля – к выравниванию присоединится Меркурий, и это уже будет парад всех планет.
Специалисты говорят, что некоторые из планет можно будет увидеть невооруженным глазом.
Екатеринбург, Елена Сычева
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