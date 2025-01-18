Главная Крещенская служба пройдет под Первоуральском

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений проведет праздничное богослужение в Крещенский сочельник в селе Слобода под Первоуральском. Литургия в храме Георгия Победоносца начнется в 23:30.

«По завершении богослужения правящий архиерей совершит Великое освящение воды – особый чин, во время которого воспоминается Евангельское событие, ставшее освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти», – сообщили в пресс-службе Епархии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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